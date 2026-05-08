Более 1100 жителей Новосибирской области получают две пенсии одновременно

В Новосибирской области свыше 1100 человек одновременно получают две пенсии. Это право предоставляется участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и блокадникам Ленинграда. Об этом информирует пресс-служба Отделения Социального фонда России по региону.
Одновременно пенсионеры получают страховую пенсию по старости с удвоенной фиксированной выплатой и пенсию по инвалидности. Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны в области составляет около 72,8 тыс. рублей. Выплаты ежегодно увеличиваются.
Кроме того, инвалиды и участники войны получают ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение. Размер ЕДВ для инвалидов и участников войны, которые стали инвалидами, составляет 8794 рубля 41 копейку при отказе от социальных услуг и 6969 рублей 16 копеек при их получении в натуральной форме. Отделение Социального фонда также выплачивает 10 тыс. рублей ко Дню Победы участникам боевых действий. Деньги поступают вместе с пенсией без дополнительных заявлений.
Татьяна Картавых