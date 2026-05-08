Расписание поездов на МЦД-2 изменится 9−11 мая

«На МЦД-2 9, 10 и 11 мая будут увеличены интервалы движения поездов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Рижском направлении интервалы движения поездов на участке от «Курской» до станции «Нахабино» будут частично увеличены до одного часа 40 минут. На участке от станции «Тушинская» до станции «Пенягино» поезда в обе стороны будут следовать по пути «на Нахабино». Также часть поездов со стороны станции «Нахабино» проследует укороченными маршрутами до и от станции «Тушинская», часть поездов дальнего пригорода — до и от станции «Нахабино».
Кроме того, на Курском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30−40 минут, а часть поездов проследует до и от станций «Курская» и «Царицыно».
Уточняется, что в период изменений РЖД проведут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Павшино — Тушино.