Метание копья и лянга: как в Астане отметили 7 мая

Мероприятие организовали для популяризации массового спорта среди подростков и семейного активного отдыха, передает DKNews.kz.
В состязаниях приняли участие школьники, родители, учителя и любители спорта. На площадке собрались команды более чем из десяти школ столицы.
Какие дисциплины вошли в программу.
Организаторы подготовили несколько видов соревнований, основанных на элементах национальных и массовых видов спорта.
Участники состязались в следующих дисциплинах:
метание копья среди юношей; перенос 8-килограммового мешка на скорость в течение минуты; приседания с 10-килограммовым серке на плечах; набивание лянги на время; перетягивание каната.
По словам организаторов, соревнования были направлены не только на развитие физической подготовки подростков, но и на сохранение интереса к национальным спортивным традициям.
Для зрителей организовали отдельные конкурсы.
Помимо основной программы, в парке прошли дополнительные спортивные активности для зрителей, болельщиков и педагогов.
Среди них:
подтягивание на турнике; упражнения на брусьях; поднятие гири весом 8, 10 и 16 килограммов; армрестлинг; жим штанги лежа; приседания со штангой.
Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают вовлекать жителей города в регулярные занятия спортом и формируют интерес к здоровому образу жизни.
В акимате надеются вывести конкурс на республиканский уровень.
Заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата Астаны Ержигит Усербай подчеркнул, что соревнования объединили как детей, так и взрослых.
«Соревнования “Бала Толағай” прошли в рамках национальных видов спорта. Юные участники соревновались в стрельбе из лука, метании копья и игре в лянгу. Взрослые же испытали свои силы в таких видах массового спорта, как поднятие гирь и подтягивание на турнике. Участие приняли более 10 школ. Сегодня этот конкурс проводится в масштабе города, но мы надеемся, что в будущем он будет организован на республиканском уровне», — отметил Ержигит Усербай.