Дачников призвали быть осторожнее: вскрылась новая схема мошенников с теплицами

Мошенники создают поддельные дачные интернет-магазины, предлагая большие скидки по предоплате. Об этом рассказал ТАСС эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
«В 2026 году широкое распространение получили фишинговые сайты, имитирующие интернет-магазины садовой техники и товаров для дачи», — напомнил эксперт.
В числе скидок Кучава отметил снижение цен на теплицы, инструменты и удобрения.
По его словам, для правдоподобности мошенники применяют функции ИИ. Они генерируют реалистичные фото товаров в фейковых магазинах.
