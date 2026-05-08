464 нарушения ПДД зафиксировано в Хабаровском крае

Сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировали два ДТП. В результате происшествий травмы получили три человека: одно ДТП классифицировано как столкновение, второе — как наезд на велосипедиста, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Кроме того, инспекторы зафиксировали 464 нарушения правил дорожного движения, включая три случая управления ТС в состоянии опьянения, 26 фактов непропуска пешеходов и 11 нарушений со стороны пешеходов.
Один водитель в состоянии опьянения был выявлен в Хабаровске, 22 случая непропуска пешеходов также зафиксированы в краевой столице, как и 7 нарушений правил перехода дороги.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru