Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

464 нарушения ПДД зафиксировано в Хабаровском крае

В результате происшествий травмы получили три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировали два ДТП. В результате происшествий травмы получили три человека: одно ДТП классифицировано как столкновение, второе — как наезд на велосипедиста, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Кроме того, инспекторы зафиксировали 464 нарушения правил дорожного движения, включая три случая управления ТС в состоянии опьянения, 26 фактов непропуска пешеходов и 11 нарушений со стороны пешеходов.

Один водитель в состоянии опьянения был выявлен в Хабаровске, 22 случая непропуска пешеходов также зафиксированы в краевой столице, как и 7 нарушений правил перехода дороги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru