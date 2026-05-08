В Красноярске закрыли нелегальный ломбард с грабительскими процентами

Ломбард под видом комиссионки работал в Октябрьском районе Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске закрыли нелегальный ломбард в Октябрьском районе. Внешняя вывеска гласила, что это комиссионный магазин, куда можно сдать любую вещь на реализацию. На самом деле заведение предоставляло деньги под залог, не имея разрешения и лицензий на такой вид деятельности.

Более того, выяснилось, что нелегальный ростовщик брал за пользование своими деньгами непомерные проценты — 0,7 в сутки. А это 255,5% годовых.

Впервые прокуратура выявила этот факт в январе 2025 года. Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей. Он поначалу прекратил свою незаконную деятельность. Но после, видимо, решил, что о нем забыли. И снова вернулся к выдаче займов. А тут новая прокурорская проверка. На сей раз штраф составил 50 тысяч рублей.

В настоящее время комиссионный магазин работает строго по направлению, но остается на карандаше у прокурора.