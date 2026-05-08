Нотариус ФТ Сириус назначена и.о. президента кубанской палаты

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Нотариус федеральной территории Сириус Дарья Лапина назначена исполняющим обязанности президента нотариальной палаты Краснодарского края после того, как суд прекратил полномочия президента Галины Черновой, которая является экс-женой бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом ТАСС сообщили в нотариальной палате региона.
Ранее Генпрокуратура уличила президента нотариальной палаты Краснодарского края Галину Чернову в содействии экс-мужу Александру Чернову, ранее возглавлявшего Краснодарский краевой суд, в сокрытии его коррупционных доходов. 24 апреля Октябрьский районный суд Краснодара прекратил право нотариальной деятельности президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой, ее заместителя Елены Рязанской и двух подконтрольных им нотариусов.
С 19 октября 2001 года нотариальную палату возглавляла нотариус Краснодарского нотариального округа Чернова Галина Тимофеевна, деятельность нотариуса Черновой во исполнение решения суда на основании приказа управления Министерства юстиции по Краснодарскому краю прекращена. До проведения выборов, исполняющим обязанности президента нотариальной палаты определением Октябрьского районного суда назначена нотариус федеральной территории Сириус Лапина Дарья Сергеевна , — говорится в ответе на запрос ТАСС.
Уточняется, что сейчас членами нотариальной палаты Краснодарского края являются 276 нотариусов, занимающихся частной практикой в регионе и на федеральной территории Сириус.
Ранее представитель Генпрокуратуры заявлял в суде, что институт нотариата в Краснодарском крае с 1991 года находился под полным контролем семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, его механизмы использовались в корыстных целях семьи, включая коррупционное обогащение.