Нотариус ФТ Сириус назначена и.о. президента кубанской палаты

С 19 октября 2001 года нотариальную палату возглавляла нотариус Краснодарского нотариального округа Чернова Галина Тимофеевна, деятельность нотариуса Черновой во исполнение решения суда на основании приказа управления Министерства юстиции по Краснодарскому краю прекращена. До проведения выборов, исполняющим обязанности президента нотариальной палаты определением Октябрьского районного суда назначена нотариус федеральной территории Сириус Лапина Дарья Сергеевна , — говорится в ответе на запрос ТАСС.