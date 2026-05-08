В Жигаловском округе открылось новое здание муниципального архива за 20 млн рублей

Новое помещение полностью соответствует требованиям архивного законодательства: здесь созданы условия для надёжного хранения документов и комфортной работы сотрудников. В архиве предусмотрены современный читальный зал, зона для адаптации и реставрации документов, а также резервный электрогенератор, который гарантирует бесперебойную работу даже при отключениях электричества.
В архивном отделе Жигаловского округа числится 22 060 единиц хранения. Ранее архив располагался в приспособленном двухэтажном кирпичном здании, где также работают несколько организаций. Общая площадь помещений архива составляла 72 кв. м, из них хранилища занимали 39 кв. м и были загружены на 100%.
Ольга Сыроватская напомнила, что в Приангарье в прошлом году ввели в эксплуатацию новые помещения муниципального архива Иркутского округа общей площадью 807 кв. м (хранилище — 548 кв. м). В обновлённое приспособленное здание переехал архив Казачинско-Ленского района (168 кв. м, из них 118 кв. м — хранилище), где установлены системы пожарной и охранной сигнализации и автоматического пожаротушения. Проведены ремонты и введены дополнительные помещения для архивов Бодайбинского и Тулунского районов, выделены помещения для архивов Братского района и Чунского округа. Сейчас ремонты идут в помещениях, выделенных архивам в Баяндаевском, Зиминском и Эхирит-Булагатском районах.
— Общая площадь помещений муниципальных архивов в 2025 году увеличилась на 751 кв. м. Мы постоянно работаем над вопросом улучшения условий для архивохранилищ. На нас возложена высокая миссия — в руках архивистов история, которую мы должны сохранить для будущих поколений, — подчеркнула Ольга Сыроватская.