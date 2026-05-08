В Жигаловском округе открылось новое здание муниципального архива за 20 млн рублей

Ольга Сыроватская напомнила, что в Приангарье в прошлом году ввели в эксплуатацию новые помещения муниципального архива Иркутского округа общей площадью 807 кв. м (хранилище — 548 кв. м). В обновлённое приспособленное здание переехал архив Казачинско-Ленского района (168 кв. м, из них 118 кв. м — хранилище), где установлены системы пожарной и охранной сигнализации и автоматического пожаротушения. Проведены ремонты и введены дополнительные помещения для архивов Бодайбинского и Тулунского районов, выделены помещения для архивов Братского района и Чунского округа. Сейчас ремонты идут в помещениях, выделенных архивам в Баяндаевском, Зиминском и Эхирит-Булагатском районах.