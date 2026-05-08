Частицу Вечного огня из Москвы впервые привезли в Хабаровск

Впервые в Хабаровск доставлена частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В краевую столицу из Александровского сада символ памяти привезли в рамках акции «Огонь памяти».
Старт акции был дан в Александровском саду в Москве, где рота почетного караула передала частицы пламени в специальных лампах. Из столицы России их отправили в города-герои, города воинской славы, а также в 14 стран мира, включая Китай, Монголию, Индию и Германию.
Чтобы поддерживать огонь долгое время, специалисты «МОСГАЗа» разработали специальное оборудование, которое способно поддерживать непрерывное горение.
Священный огонь в Хабаровске встречали на площадке у Молодежного досугового центра, где будет установлен памятник в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Уже здесь от прибывшей из Москвы частицы Вечного огня зажгли несколько лампад, которые передали в районы.
— Это символ нашей памяти о героях, пожертвовавших жизнью ради свободы будущих поколений. Отрадно, что частица этого священного пламени теперь отправится в самые дальние уголки нашего края. Сегодня Россия вновь проходит через серьезные испытания. Когда началась специальная военная операция, я, следуя примеру наших дедов, не смог остаться в стороне. Мы снова защищаем правду, и я твердо знаю: Победа обязательно будет за нами, — отметил Герой России Марк Белопухов.
Руководитель регионального отделения Народного фронта Юрий Рошка отметил, что география акции расширяется с каждым годом: к ней присоединяются новые страны и регионы России. Это яркое свидетельство неразрывной связи поколений.
Общая протяженность маршрутов миссии Народного фронта в этом году превысила 70 000 километров, объединив города России и зарубежья в стремлении сохранить память о подвиге всех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.