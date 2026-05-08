В ГД сочли дискриминацией объявления о сдаче жилья с припиской "можно с детьми"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пункт «можно с детьми» наравне с «можно с животными» в объявлении о найме жилья является дискриминацией и противоречит семейной политике. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).
По его словам, в анкетах некоторых российских агрегаторов по сдаче в наем жилья встречается возможность указать предпочтение к съемщику: пункт в анкете «можно с детьми» наряду с «можно с животными».
«Считаю это прямой дискриминацией семей с детьми, что является совершенно недопустимым и противоречащим государственной семейной политике», — сказал депутат.
