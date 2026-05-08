Соболь поселился в парке Черемхово и попал на видео мэра

Зверек ловко скачет по веткам и, кажется, совсем не боится людей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В парке культуры и отдыха Черемхово завелся необычный жилец — пушистый соболь. Зверек ловко скачет по веткам и, кажется, совсем не боится людей. Мэр города Вадим Семенов лично снял зверька на видео и поделился впечатлениями.

— Взобравшись на дерево, этот зверек наблюдает за посетителями популярного места отдыха у сибиряков. Увидеть соболя в нашем городе было настоящей неожиданностью, но если он выбрал Черемхово своим домом, я только рад, — написал градоначальник.

Сейчас зверек уже стал местной знаменитостью. Посетители парка то и дело задирают головы в надежде заметить пушистого соседа среди веток. Мэр попросил горожан быть добрыми и гостеприимными к новому жителю и беречь природу.