Юрист Кудерко: Наследника квартиры могут обязать предоставить ее постороннему

Наследник может получить вместе с квартирой не только право собственности, но и обязанность предоставить ее постороннему человеку, если это указано в завещании. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.
Согласно статье 1137 Гражданского кодекса РФ, завещатель может обязать наследника предоставить третьему лицу право пользования жильем — на срок или пожизненно. Самое опасное для покупателей: это обременение сохраняется при продаже квартиры новому собственнику, отметила юрист.
— Покупателям унаследованной недвижимости нужно проверять не только свидетельство о праве на наследство, но и само завещание на предмет наличия завещательного отказа до совершения сделки. Игнорирование данного требования может привести к приобретению квартиры, обремененной правом пожизненного пользования третьего лица, — рассказала она агентству «Прайм».
Право отказополучателя действует три года, его нельзя передать по наследству. Но если оно указано в завещании, то новый собственник обязан его исполнять, иначе суд встанет на сторону того, кому завещатель дал право проживания. Покупателям необходимо изучать документы очень внимательно, предупредила Кудерко.
