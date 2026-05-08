Сергей Кравчук выступил на митинге-концерте в Хабаровске

В Хабаровске в сквере у памятника самолету Су-7Б прошел митинг-концерт, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Мероприятие объединило ветеранов фронта и тыла, участников специальной военной операции, военнослужащих, молодежь и общественников.
Главным музыкальным номером стало выступление самого крупного непрофессионального детского хора Хабаровска. Более 250 учеников начальных классов Многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады исполнили легендарную песню «Священная война».
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил участников за сохранение исторической памяти и верность традициям.
— В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы. Глядя на этот огромный детский хор, на то, с каким чувством ребята исполняют песни победителей, понимаешь — связь поколений неразрывна. Сейчас, как и в 1941—1945 годах, также идет война на полях сражений СВО. Герои СВО, как и ветераны Великой Отечественной войны, защищают будущее нашей страны. Мы помним подвиг отцов и дедов и гордимся теми, кто сегодня защищает интересы России, — обратился к собравшимся мэр города.
Также выступил участник СВО, депутат Хабаровской городской думы Максим Траханов. Он подчеркнул, что нынешняя борьба с нацизмом — прямое продолжение Великой Отечественной. "Наш долг перед ветеранами — сохранить и защитить то, что они нам оставили. На передовой наши парни сделают все, что требуется. Но нам крайне важна ваша поддержка здесь, в тылу, — сказал он.
Программа митинга была насыщенной. Творческие коллективы представили театрализованную постановку о военных годах, прозвучали легендарные песни о Победе. Самым трогательным моментом стал марш «Бессмертного полка»: ученики лицея пронесли портреты своих героических предков.
Накануне в этом же сквере открыли памятный знак летному составу, погибшему при исполнении воинского долга.