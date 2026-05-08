Трамп сделал заявление об атаках Ирана на американские эсминцы

Американские военные отразили атаки Ирана на три своих эсминца, находящихся в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что все ракеты и БПЛА, при помощи которых иранская армия пыталась атаковать эсминцы, были сбиты. При этом силы Ирана, атаковавшие американские военные корабли, по утверждению Трампа, были «полностью уничтожены».
«Трем эсминцам не было нанесено никакого ущерба, но большой ущерб был нанесен напавшим иранцам», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Накануне иранские СМИ сообщили, что в Ормузском проливе американские корабли получили повреждения после удара Ирана.
В то же время база Военно-морских сил Ирана подверглась совместной атаке США и Израиля.
Также сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил Ирану более сильными ударами США. Это произойдет в случае, если Тегеран откажется от подписания соглашения в кратчайшие сроки.