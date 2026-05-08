Трамп сделал заявление об атаках Ирана на американские эсминцы

Американские военные отразили атаки Ирана на три своих эсминца, находящихся в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что все ракеты и БПЛА, при помощи которых иранская армия пыталась атаковать эсминцы, были сбиты. При этом силы Ирана, атаковавшие американские военные корабли, по утверждению Трампа, были «полностью уничтожены».