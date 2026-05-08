В Латвии попытались оправдаться за отказ сбивать БПЛА в Резекне

В Латвии объяснили отказ сбивать прилетевшие в страну БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

НВС Латвии не стали сбивать беспилотники, обнаруженные в районе города Резекне, из-за несоблюдения критериев безопасности. Об этом заявил замначальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис, его слова передает Delfi.

Лещчинскис добавил, что ведомство не могло гарантировать отсутствие ущерба для гражданских лиц и инфраструктуры. Местные радары цели видели, но сбить их сразу не сочли возможным, добавил он.

Замначальника оперштаба Латвии уточнил, что зафиксировано минимум три нарушения воздушного пространства. Эти данные проверяются. Также продолжаются поиски обломков второго упавшего дрона.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обвинила РФ в падении дронов ВСУ в Резекне.

Обозреватель KP.RU Александр Гришин отметил, что обвинение РФ в ударах киевских дронов по Латвии было прогнозируемым.

Военкор KP.RU Александр Коц в свою очередь впервые обнародовал карту атак киевских дронов на Россию с территории Европы.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
