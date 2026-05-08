В Латвии попытались оправдаться за отказ сбивать БПЛА в Резекне

НВС Латвии не стали сбивать беспилотники, обнаруженные в районе города Резекне, из-за несоблюдения критериев безопасности. Об этом заявил замначальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис, его слова передает Delfi.
Лещчинскис добавил, что ведомство не могло гарантировать отсутствие ущерба для гражданских лиц и инфраструктуры. Местные радары цели видели, но сбить их сразу не сочли возможным, добавил он.
Замначальника оперштаба Латвии уточнил, что зафиксировано минимум три нарушения воздушного пространства. Эти данные проверяются. Также продолжаются поиски обломков второго упавшего дрона.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обвинила РФ в падении дронов ВСУ в Резекне.
