Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребров вместе со школьниками, юнармейцами и курсантами Речного училища почтил память героев ВОВ

Церемония, приуроченная к Дню Победы, прошла в сквере имени Жукова.

Источник: Время

7 мая в преддверии 81-й годовщины празднования Великой Победы депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров возложил цветы к мемориалу маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хилов, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Дмитрий Панкратов, а также нижегородские школьники, юнармейцы, курсанты Речного училища.

Торжественное собрание началось с голоса Юрия Левитана. Запись, когда‑то возвестившая страну о начале Великой Отечественной войны, прозвучала для участников мероприятия.

Обращаясь к собравшимся, депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров сказал, что современные дети должны знать правду о войне и о цене, которую заплатили наши деды и прадеды.

«К сожалению, ветеранов в Нижегородской области с каждым годом становится все меньше. Их живые рассказы — это бесценное наследство, и мы обязаны его сохранить. Недопустимо позволять кому-либо переписывать историю нашей страны и искажать факты. Чтобы этого избежать, важно передавать реальные истории от поколения к поколению. Только через живую память правда о Великой Отечественной войне останется нерушимой», — подчеркнул Максим Ребров.