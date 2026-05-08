Ребров вместе со школьниками, юнармейцами и курсантами Речного училища почтил память героев ВОВ

7 мая в преддверии 81-й годовщины празднования Великой Победы депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров возложил цветы к мемориалу маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хилов, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Дмитрий Панкратов, а также нижегородские школьники, юнармейцы, курсанты Речного училища.
Торжественное собрание началось с голоса Юрия Левитана. Запись, когда‑то возвестившая страну о начале Великой Отечественной войны, прозвучала для участников мероприятия.
Обращаясь к собравшимся, депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров сказал, что современные дети должны знать правду о войне и о цене, которую заплатили наши деды и прадеды.
«К сожалению, ветеранов в Нижегородской области с каждым годом становится все меньше. Их живые рассказы — это бесценное наследство, и мы обязаны его сохранить. Недопустимо позволять кому-либо переписывать историю нашей страны и искажать факты. Чтобы этого избежать, важно передавать реальные истории от поколения к поколению. Только через живую память правда о Великой Отечественной войне останется нерушимой», — подчеркнул Максим Ребров.