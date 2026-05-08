В Ростове активированы системы противовоздушной обороны

В небе над Ростовом работают системы ПВО. Об этом ростовчан проинформировал глава города Александр Скрябин. Сообщение было опубликовано в его официальном MAX-канале.
Градоначальник призвал ростовчан соблюдать меры предосторожности. Горожан просят незамедлительно укрыться в зданиях и избегать нахождения на открытой местности. Кроме того, в целях безопасности настоятельно рекомендуется держаться на расстоянии от оконных проемов.
Александр Скрябин также подчеркнул необходимость сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.
