Любимова: Минкультуры восстановило 29 объектов культурного наследия в 2025 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минкультуры за 2025 год восстановило в России 29 объектов культурного наследия (ОКН), еще 55 было законсервировано в 24 субъектах. В 2026 году планируется восстановить еще 25 ОКН, сообщила «Ведомостям» министр культуры РФ Ольга Любимова.
Она напомнила газете, что министерство и ДОМ.РФ создали программу привлечения частных инвесторов к восстановлению ОКН. Минкультуры ожидает увидеть первые восстановленные памятники по этому механизму уже в 2028 году.
«Приобретатель ОКН может получить льготный кредит на работы по его сохранению. Главное — восстановить ОКН, не нарушая его исторический облик», — пояснила министр изданию.
Программа сохранения ОКН на два десятилетия вперед формирует целостную систему управления отраслью, подчеркнула «Ведомостям» Любимова.