Bioengineering: лимонный сок и кока-кола разрушают зубную эмаль

Учёные, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Bioengineering, выяснили, что некоторые напитки могут значительно повреждать зубную эмаль.
В рамках эксперимента 42 образца человеческих зубов были разделены на группы и подвергнуты воздействию различных жидкостей: кока-колы, лимонного и апельсинового сока, кофе, ополаскивателей для полости рта и искусственной слюны. Пять дней исследователи моделировали повторяющееся воздействие этих жидкостей на эмаль, после чего изучали поверхность зубов с помощью электронного микроскопа.
Наиболее выраженные повреждения эмали, характеризующиеся повышенной шероховатостью, пористостью и утратой минеральной структуры, были выявлены после воздействия кока-колы и лимонного сока. Апельсиновый сок также оказывал заметное воздействие, однако оно было менее выраженным. Кофе, в свою очередь, преимущественно вызывал окрашивание эмали, а ополаскиватели для полости рта практически не влияли на её структуру.
Исследователи отмечают, что данное исследование проводилось в лабораторных условиях и не полностью отражает реальную ситуацию в полости рта, где на эмаль влияют слюна, питание и гигиена. Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о том, что регулярное употребление кислых напитков может повышать риск эрозии зубной эмали, особенно при частом и повторяющемся воздействии.
Ранее нутрициолог Софья Кованова сообщила в беседе с aif.ru, что напиток кока-кола вреден тем, кто употребляет его в качестве замены воде, а также людям с рядом заболеваний.