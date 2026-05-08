В Красноярск на три дня вернулось почти летнее тепло

В Красноярске с 8 по 10 мая установится очень теплая погода, а 11 мая придет похолодание.
В пятницу синоптики обещают +22, +24 °C, в праздничную субботу — около +17, +19 °C, в воскресенье — снова до +22 °C. Во все дни ожидается переменная облачность, временами возможен слабый дождь, ветер — переменный, от слабого до умеренного.
В выходной понедельник подует порывистый западный ветер, а температура воздуха ощутимо понизится: +8 °C ночью и +13 °C днем.
С наступлением короткой рабочей недели похолодание продолжится: со вторника по четверг ожидается в течение суток от 0 до +8 °C. При этом будет пасмурно, некоторые синоптики даже прогнозируют небольшой снег.
