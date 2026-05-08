Капремонт улицы Серышева в Хабаровске обойдётся в 234 млн рублей

Реконструкция улицы Серышева в Хабаровске пройдёт в два этапа — капремонт городской автомагистрали полностью завершится в 2027 году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на реализацию планов выделено около 234 миллионов рублей, из которых 102 миллиона дорожники должны освоить в текущем году.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, реконструкция улицы Серышева проводится благодаря финансированию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
— Согласно проекту капитального ремонта улицы Серышева, дорожникам предстоит заменить основание проезжей части (там, где были выявлены «слабые» участки), демонтировать старые бордюрные камни и установить новые, а также в два слоя уложить асфальтовое покрытие, верхний из которых будет износостойким, — отметили в мэрии.
Первый этап реконструкции должен быть завершён до 1 августа текущего года. Несмотря на серьёзный объём работ, полностью перекрывать движение на улице Серышева не планируется. Однако, даже с учётом этого, затруднений с движением автомобильного транспорта избежать не получится. В городской администрации попросили автомобилистов отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
Напомним, что благодаря президентскому нацпроекту в Хабаровске в этом году отремонтируют улицу Запарина (от Пионерской до Муравьёва-Амурского) и проспект 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой). В плане на текущий дорожный сезон также улицы Выставочная и Шеронова, и развязки на улице Юности. Также продолжается ямочный ремонт на особо разбитых городских дорогах.