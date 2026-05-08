На уборку пляжа в Туапсе начали пускать волонтеров: что говорит спасатель

Городской пляж в Туапсе оказался сильно загрязнен после нескольких атак беспилотников ВСУ и пожаров на нефтеперерабатывающем заводе и в порту. Из-за разлива нефтепродуктов территорию сначала закрыли для всех, кроме специалистов. Сейчас ситуацию стабилизировали, и на уборку начали пускать волонтеров. Об этом KP.RU рассказал заместитель начальника спасательной службы Туапсинского муниципального округа Феникс Кесов.
«Волонтеры приходили. Но когда мазута было много, убирать могли только специализированные организации. Пускать людей мы не имели права», — уточнил спасатель.
По его словам, некоторые «волонтеры» приезжали только ради красивых кадров: надевали защитный костюм, мазались мазутом, фотографировались на фоне грязного пляжа и быстро уезжали. Когда их просили реально поработать, такие «помощники» сразу отказывались и убегали.
Сейчас на пляже работает около 200 волонтеров — в основном это сотрудники администраций разных муниципалитетов Кубани, заявил Кесов. Территорию разделили на квадраты, за каждый отвечает конкретный город или район. Техника работает круглосуточно, а волонтеры помогают вручную собирать загрязненную гальку и мусор.
Напомним, нефтепродукты попали на шесть участков побережья. Четыре из них уже полностью очищены.