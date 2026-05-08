«Патриоты» не продаются: как идет пересадка чиновников Приморья на отечественные авто

Три года назад президент РФ заявил, что чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства. В прошлом году Владимир Путин подчеркнул, что указание не исполнено должным образом, а власти Приморья заявили, что всецело поддерживают решение президента и будут двигаться в этом направлении. Как изменился за год автопарк госслужащих и появятся ли в нём вскоре «Лады» и «Патриоты», ответили ИА PrimaMedia в самых машиноёмких органах власти.
Администрация Владивостока.
В мэрии Владивостока не планируют закупать какие-либо автомобили в этом году. В 2025 и 2024 годах на это тоже не было средств. Пока, отмечают городские власти, есть более важные задачи: ремонт сетей и дорог, обновление социальных объектов, создание общественных пространств.
Хотя последовательная замена, по словам представителей администрации, конечно будет. Тем более что с 2020 года Постановлением правительства РФ запрещены закупки иностранного (если не из ЕАЭС) транспорта для государственных и муниципальных нужд.
Всего в автопарке мэрии по-прежнему остаётся 50 отечественных автомобилей. А всего в автохозяйстве МКУ «ХОЗУ администрации Владивостока» находится 78 автотранспортных средств.
С каждым годом автомобилей в распоряжении мэрии становится меньше. В 2024 году их насчитывалось 83, в конце января 2025 года машин стало меньше на одну, а до мая этого года из списка выбыли ещё четыре «иностранки».
Несложно посчитать, что теперь доля отечественных машин в автопарке составляет около 64%. Городские власти медленно, но верно увеличивают этот процент — пока за счёт того, что чужеземные авто выходят на пенсию. В общем, «патриотичность» автопарка наращивается путём его сокращения.
Среди остальных 36% преобладают «Тойоты» — очевидно, что до начала перехода на отечественный автопром в мэрии предпочитали «японок». В этом отношении власти как никогда близки к народу.
Каким моделям отдадут предпочтение чиновники, когда начнут закупки, в мэрии не ответили, но, вероятнее всего, городские власти будут опираться на рекомендации Минпромторга. В числе рекомендуемых брендов — Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ (модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (модели Senat, Komendant), «Москвич» (модели 3, 3е, 6), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), «Соллерс» (модель ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), Baic (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01) и Citroen (модель C5 AIRCROSS).
ЗС ПК.
Автопарк Заксобрания Приморского края неумолимо стареет. «Японки», которые находятся сейчас в пользовании ЗС ПК, закупили больше 10−15 лет назад. В среднем они накатали 330 тысяч км пробега. Последние обновления произошли 5 лет назад, когда народные избранники закупили два авто японского производства, собранные в России.
В общем, пока приходится выжимать максимум из того, что есть — расходы на приобретение машин не предусмотрены и в этом, и в следующем году и, скорее всего, в 2028-ом, сообщили в ЗС ПК.
О нынешнем количественном составе парка в парламенте Приморья не рассказали, но, как стало известно редакции ИА PrimaMedia ранее, в 2024 году в нём числился 21 автомобиль. Очевидно, что больше машин не стало, но не исключено, что могло стать меньше.
Когда ресурс импортных авто будет совсем исчерпан, начнётся их постепенная замена, отметили в Заксобрании. И подчеркнули, что при необходимости обновления будут планироваться закупки автомобилей исключительно отечественного производства. Как мы уже писали выше, другие варианты невозможны в соответствии с законодательством.
Предложение президента здесь, как и в мэрии, всецело поддерживают. И уверяют, что отечественный автопром способен закрыть все транспортные потребности властей.
Правительство края.
Информацию о планах краевых властей по обновлению автопарка в этом году получить не удалось. Редакция ИА PrimaMedia не получила ответа на свой запрос.
Год назад в правительстве сообщали, что с начала действия нормативного акта, который запрещает властям закупать импортные авто, приобретаются только отечественные. Так, в 2021 году автопарк органа власти пополнился автобусом ГАЗ-З22173 «Газель» Бизнес«. В следующем году закупили автофургон ГАЗ-27527 “Соболь”. В 2025 году приобретались два малотоннажных российских “грузовика”.
Из каких машин состоял автопарк в 2025 году, в правительстве ранее не ответили. Но, согласно нашим данным 2024 года, в распоряжении краевых властей тогда находилось 143 автомобиля. Из них 55 не высоколокализованных, 18 высоколокализованных транспортных средств российского производства и 70 — иностранного производства. Судя по тендерам на замену запчастей, среди «иностранок» — Toyota, Lexus, Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Hyundai, Daewoo, Chevrolet. Заменять их будут по мере износа, сообщили тогда в правительстве.
Ранее ИА PrimaMedia уже не раз подмечало, что попытки «выкорчевать» чиновников из сидений иномарок принимались еще с ельцинских времен. Но заграничный автопром оказался настолько благодатной почвой для чиновников, что они прирастали к ней намертво при первом же касании. До 2023 года все подобные инициативы не имели успеха и, громко прозвучав на старте, незамедлительно отправлялись в архив.