Тигра, регулярно выходившего к людям, поймали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отловили конфликтного амурского тигра.

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Конфликтного амурского тигра отловили сотрудники госохотнадзора в районе села Пушкино Хабаровского края, сообщает Центр «Амурский тигр».

«Седьмого мая 2026 года возле села Пушкино Бикинского района Хабаровского края отловлен амурский тигр, систематически отмечающийся в окрестностях населенного пункта», — говорится в сообщении.

В управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края отметили, что пойманный тигр — самец старше семи лет. В ходе первичного осмотра видимых травм у животного не обнаружено.

В ближайшее время ветеринары проведут полное обследование и дадут заключение о состоянии здоровья зверя. В центре «Амурский тигр» добавили, что дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.