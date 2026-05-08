Тигра, регулярно выходившего к людям, поймали в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Конфликтного амурского тигра отловили сотрудники госохотнадзора в районе села Пушкино Хабаровского края, сообщает Центр «Амурский тигр».
«Седьмого мая 2026 года возле села Пушкино Бикинского района Хабаровского края отловлен амурский тигр, систематически отмечающийся в окрестностях населенного пункта», — говорится в сообщении.
В управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края отметили, что пойманный тигр — самец старше семи лет. В ходе первичного осмотра видимых травм у животного не обнаружено.
В ближайшее время ветеринары проведут полное обследование и дадут заключение о состоянии здоровья зверя. В центре «Амурский тигр» добавили, что дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.