Губернатор Дмитрий Демешин накануне 9 мая посетил семейный центр «Зеркало», который был создан в ноябре 2025 года по его же поручению. Дмитрий Демешин ответил на волнующие вопросы. Один из них звучал о мерах социальной поддержки семей. В ходе общения с будущими матерями глава региона заявил, что власти планируют повысить порог дохода, дающий право на получение социальных выплат. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
«Мы будем поднимать планку, но не рассматриваем, чтобы без учёта доходов. А порог повышать будем, и это вопрос принципиальный. Социально нуждающихся людей мы обязаны поддержать», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Сейчас в крае действует 23 меры поддержки для семей, и их развитие остаётся в приоритете региональной политики. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По данным правительства Хабаровского края, особое внимание уделяется расширению доступности господдержки для семей с детьми, в том числе через корректировку критериев нуждаемости.
