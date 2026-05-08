Экологи сравнили последствия разлива нефти в Анапе и Туапсе: главное отличие

После четырех атак беспилотников ВСУ на Туапсе произошла серьезная утечка нефтепродуктов, которая загрязнила несколько участков побережья. Экологи приехали оценить масштабы загрязнения и сравнить их с прошлогодней ситуацией в Анапе. Председатель совета отделения партии «Зеленые» в Краснодарском крае Денис Лабеко рассказал KP.RU, в чем главное отличие двух ЧП.
«Если сравнить Анапу и Туапсе, то прежде всего, это два совершенно разных пляжа. Там — песок, здесь — галька. Что лучше, а что хуже, сейчас говорить сложно. Единственное, чем эти истории похожи, в обоих случаях нельзя оставаться в стороне. И в Туапсе, и в Анапе мы видим, что все силы брошены на самые сложные участки», — пояснил эколог.
В Туапсе ситуация оказалась менее тяжелой для самого пляжа, чем в Анапе, заявил местный эколог. К настоящему времени уже убрано около 20 тысяч кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси. Основные объемы токсичной грязи уже вывезены.
Напомним, на городском пляже Туапсе сейчас активно работают техника и около 200 волонтеров-чиновников из разных муниципалитетов Кубани. Работа пока продолжаются в поселке Тюменский.