Россиянам назвали шесть эмоций, которые используют мошенники для обмана жертвы

Логинов: мошенники используют страх, любопытство и невнимательность жертвы.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники предпочитают воздействовать на своих жертв, используя один или несколько из шести основных эмоциональных триггеров. Речь идёт о страхе, раздражении, невнимательности. Также аферисты делают упор на жадность, желание помочь и любопытство, информирует заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

«Усиливается эффект срочностью и авторитетом. Люди часто совершают действия автоматически, не задумываясь о последствиях. Именно на этом и строятся большинство мошеннических схем», — сказал Логинов ТАСС.

Основными способами защититься от атак мошенников остаются внимательность и повышение цифровой грамотности, напомнил эксперт.

Тем временем мошенники рассылают фейковые приглашения на парад в День Победы. Они крадут данные россиян под видом анкеты для пропуска на парад.

Также мошенники создают поддельные дачные интернет-магазины, предлагая большие скидки по предоплате.