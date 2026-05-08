Россиянам назвали шесть эмоций, которые используют мошенники для обмана жертвы

Мошенники предпочитают воздействовать на своих жертв, используя один или несколько из шести основных эмоциональных триггеров. Речь идёт о страхе, раздражении, невнимательности. Также аферисты делают упор на жадность, желание помочь и любопытство, информирует заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
«Усиливается эффект срочностью и авторитетом. Люди часто совершают действия автоматически, не задумываясь о последствиях. Именно на этом и строятся большинство мошеннических схем», — сказал Логинов ТАСС.
Основными способами защититься от атак мошенников остаются внимательность и повышение цифровой грамотности, напомнил эксперт.
Тем временем мошенники рассылают фейковые приглашения на парад в День Победы. Они крадут данные россиян под видом анкеты для пропуска на парад.
Также мошенники создают поддельные дачные интернет-магазины, предлагая большие скидки по предоплате.