Россиянам назвали шесть эмоций, которые используют мошенники для обмана жертвы

Мошенники предпочитают воздействовать на своих жертв, используя один или несколько из шести основных эмоциональных триггеров. Речь идёт о страхе, раздражении, невнимательности. Также аферисты делают упор на жадность, желание помочь и любопытство, информирует заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.