В Красноярске лихач-рецидивист пролетел через толпу пешеходов

Вычислили нарушителя быстро, им оказался 41-летний местный житель. Ранее он уже привлекался за аналогичное деяние — выезжал на запрещающий сигнал светофора. На этот раз он быстро сориентировался, стал приносить извинения, пообещал: «Я больше не буду». Ему грозит штраф в размере 7 500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.