В Красноярске лихач-рецидивист пролетел через толпу пешеходов

Красноярские госавтоинспекторы нашли нарушителя по записи с видеокамер.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске лихач-рецидивист пролетел через толпу пешеходов прямо на запрещенный для него сигнал светофора. Случилось это на улице Калинина. Госавтоинспекторы мониторили социальные сети и обнаружили там запись с камеры уличного наблюдения.

На записи автомобиль «Део Нексия» проигнорировал красный сигнал светофора, когда поток автомобилей в обоих направлениях остановился, и влетел на оживленный пешеходный переход на большой скорости. Обошлось без трагедии — пешеходы вовремя заметили опасность и разбежались.

Вычислили нарушителя быстро, им оказался 41-летний местный житель. Ранее он уже привлекался за аналогичное деяние — выезжал на запрещающий сигнал светофора. На этот раз он быстро сориентировался, стал приносить извинения, пообещал: «Я больше не буду». Ему грозит штраф в размере 7 500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.