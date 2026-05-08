"Контур университета": вузы РФ используют ИИ больше в науке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Институты и университеты меньше всего используют нейросети в управлении, при этом наиболее активно применяют искусственный интеллект в науке. Также ИИ используется в учебном процессе, сказано в результатах исследования лаборатории «Контур университета», с результатами которых ознакомился ТАСС.
«Использование ИИ в управлении вузом — слабое звено в большинстве регионов, самый низкий показатель, 0,5 балла, в ЦФО. В столичных вузах чаще появляются политики, регулирующие использование ИИ студентами: самый высокий показатель, почти 2 балла, ЦФО. Высокий балл ДВФО по науке: научные центры и проекты в ДВФО часто становятся драйверами, но образовательные регламенты отстают. ДВФО — единственный округ, набравший более 2 баллов по показателю исследования и применения ИИ в науке», — приводятся данные в инфографике.
При этом исследователи отмечают наметившуюся проблему отсутствия четко обозначенных границ применения нейросетей как преподавателями, так и студентами. «Каждый четвертый диплом и курсовая в России пишется с участием нейросетей, но публичные политики, которые объясняли бы, как маркировать такую помощь и что считать нарушением, есть далеко не везде», — отмечают специалисты. В России еще нет единого федерального стандарта Минобрнауки РФ по использованию нейросетей.
В качестве примера уже существующих мер по использованию ИИ в среде аналитики привели Уральский федеральный университет. В октябре 2025 года учреждение утвердило собственную политику в отношении нейросетей: «Студентам разрешили применять нейросети при подготовке ВКР по согласованию с научным руководителем и с обязательной пометкой. Преподавателям при этом прямо запретили оценивать студентов с помощью ИИ». Однако такие документы есть лишь меньшей части вузов.
Аналитики отмечают, что вузы внедряют ИИ быстрее, чем успевают его регулировать. Развитие тенденции, по мнению экспертов, имеет три основных риска: подмена реального обучения освоением нейросетей, отсутствие четкой ответственности за выполняемую ИИ административную работу, а также ухудшение репутации вузов из-за декларируемой прогрессивности, но невозможности контролировать ход развития событий.
В исследовании использованы данные из открытых источников о 97 вузах страны, в том числе нормативные акты учебных заведений, касающиеся ИИ. При оценивании рассматривалось внедрение нейросетей в управление и сервисы вуза, преподавание, студенческие практики, исследования ИИ и применение ИИ в качестве инструмента научных работ. При ранжировании учреждений использовалась трехбалльная система, где 1 — отсутствие внедрения, 2 — наличие проектов, разработок, а 3 — включение проектов и разработок на уровне нормативных актов.