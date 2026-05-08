Назван главный переносчик хантавируса: речь идет о маленьком грызуне

Главный переносчик хантавируса Андес — длиннохвостый рисовый хомячок. Однако в России этот грызун не водится, рассказал РИА Новости вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Основной его носитель, и, возможно, единственный — это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было», — сказал эксперт в беседе с агентством.
В России хантавирус вызывает только ГЛПС (геморрагическую лихорадку с почечным синдромом), которую переносят обычные грызуны. Обычно болезнь встречается в Поволжье и на Урале.
Специалист добавил, что возможный занос хантавируса на территорию РФ все равно не сможет вызвать широкого распространения инфекции.
Накануне в Израиле подтвердили первый случай хантавируса у мужчины. Ранее он посетил Восточную Европу.
Тем временем ученые из США и ЮАР уже начали разработку вакцины от хантавируса.