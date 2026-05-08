Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван главный переносчик хантавируса: речь идет о маленьком грызуне

Вирусолог Альтштейн: главным переносчиком хантавируса стал рисовый хомячок.

Источник: Комсомольская правда

Главный переносчик хантавируса Андес — длиннохвостый рисовый хомячок. Однако в России этот грызун не водится, рассказал РИА Новости вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Основной его носитель, и, возможно, единственный — это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было», — сказал эксперт в беседе с агентством.

В России хантавирус вызывает только ГЛПС (геморрагическую лихорадку с почечным синдромом), которую переносят обычные грызуны. Обычно болезнь встречается в Поволжье и на Урале.

Специалист добавил, что возможный занос хантавируса на территорию РФ все равно не сможет вызвать широкого распространения инфекции.

Накануне в Израиле подтвердили первый случай хантавируса у мужчины. Ранее он посетил Восточную Европу.

Тем временем ученые из США и ЮАР уже начали разработку вакцины от хантавируса.