JN: певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

МАДРИД, 8 мая. /ТАСС/. Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) находится в искусственной коме из-за ухудшения состояния после операции, проведенной в Португалии. Об этом сообщила газета Jornal de Noticias (JN) со ссылкой на источники.
Ранее представители певицы сообщили в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что Тайлер была госпитализирована в Португалии после срочной операции в связи с обнаруженной у нее перфорацией желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что в ходе операции врачам удалось устранить перфорацию, но инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать. Состояние певицы после хирургической процедуры было стабильным, но спустя несколько часов наблюдалось резкое ухудшение здоровья, из-за чего было принято решение ввести Тайлер в искусственную кому, сообщила газета.
Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии больницы португальского города Фару в сопровождении мужа Роберта Салливана, добавила JN.