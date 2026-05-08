В Хабаровске 9 мая общественный транспорт будет работать дольше обычного

В Хабаровске работа пассажирского транспорта в День Победы 9 мая будет продлена до 23:30 — ровно на то время, которое потребуется, чтобы спокойно разъехаться по домам после завершения торжеств в честь 81-й годовщины Победы. Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов, так что никто не останется до утра на остановке, сообщили в городской администрации.
Сразу от нескольких точек в центре города пойдут автобусы и троллейбусы по самым востребованным направлениям. От Комсомольской площади можно будет уехать на троллейбусах № 1, 4 и 9, а также на автобусах № 14, 19 и 82. От Академии физкультуры пойдут автобусы № 1С и 71. С улицы Серышева — № 8, а с пересечения Калинина и Серышева — № 10. С площади Ленина запустят маршрут № 21, от Управления ДВЖД — № 23, с Уссурийского бульвара — № 25, а от Речного вокзала — № 33.
Для тех, кто окажется ближе к Краевой научной библиотеке, предусмотрели сразу четыре автобуса: № 29П, 34, 56 и 83П. От Театра Драмы пойдет автобус № 73, от площади Славы — № 1С. С гостиницы «Амур» — № 8, а с улицы Павленко — № 24. Словом, куда бы ни привел вас праздничный вечер, транспортная сеть города сработает так, чтобы доставить домой.
Никакого жесткого расписания не предусмотрено — транспорт будет выходить на линию и отправляться по мере того, как салоны заполнятся пассажирами. Это значит, что время ожидания на остановке будет минимальным, а сама система подстроится под реальный поток людей, а не под заранее нарисованные цифры в графике.