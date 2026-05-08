Съел сирень на удачу и отравился: врач объяснила вред примет с растениями

По народным поверьям, найденная и съеденная пятилепестковая сирень гарантирует исполнение желания. Такой же «магией» многие наделяют четырехлистный клевер.
Чем на самом деле могут обернуться съеденные цветы и травы, aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт отметила, что все опасности от жевания пятилепестковой сирени, четырёхлистного клевера и других травинок можно разделить на три группы. Первая — это химические, биохимические опасности, вторая — аллергические и третья — это сопутствующие загрязнения.
«Первая группа — это химическая и биохимическая опасность. Лепестки сирени содержат гликозид сиренгин, который может вызывать отравление, спазмы, боли в желудке. Особенно он опасен для детей, им достаточно совсем небольшого количества цветов, чтобы получить отравление», — объяснила Чернышова.
Врач подчеркнула, что на лепестках сирени, на клевере может содержаться пыльца растений и фитонциды, которые могут вызвать аллергию.
«И третье. В меньшей степени на сирени, в большей степени на клевере и на других травинках могут содержаться химикаты, которыми обрабатывают, например, растения. Это могут пестициды или, например, соль тяжелых металлов и другие химические вещества, которые попадают на растения, если она растут недалеко от дороги, промышленных предприятий. То есть, можно получить вот такое еще отравление вредными химическими веществами», — сказала эксперт.
По словам врача, основную опасность для тех, кто любит съесть сирень или клевер на удачу или просто пожевать сорванную травинку, представляют паразиты.
«Четырехлистный клевер и вообще все травинки могут стать причиной заражения яйцами глистов. Три самые опасные — это аскариды токсокары и эхинококк, из простейших — токсоплазмоз и лямбли. Этим всем можно заразиться, особенно в местах выгула собак. И с пылью, с ветром яйца глистов могут разноситься далеко и, наверное, даже попасть и на цветы сирени, в том числе. Так что все эти гельминты или паразитические черви очень опасны для здоровья человека, заражение может привести к очень серьезным последствиям. Так что лучше с этим не шутить», — резюмировала Чернышова.