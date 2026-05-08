Украинский президент Владимир Зеленский представляет опасность для западных политиков, выйдя из-под их контроля. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
— Европейцы создали Зеленского как марионетку. Однако он превратился в монстра Франкенштейна, вышедшего из-под контроля, — заявил он в интервью Станиславу Крапивнику на YouTube-канале.
Западные политики, обретя в сердце Европы неконтролируемый режим, «напоролись» на то, что сами создали, отметил ученый. По его словам, главу Украины заставили отменить все предвыборные обещания.
— Сейчас он может говорить все что угодно, он может угрожать, он может разрушать трубопроводы в Европу, он может угрожать убийством лидеру Венгрии, он может делать все, что угодно, и никакой реакции больше не будет! Поэтому я думаю, что они уже не контролируют его, — отметил Диесен.
6 мая Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти намерены создать в стране частные военные компании. Он отметил, что ведущие мировые страны привлекают граждан для работы в ЧВК и других организационных формах.