Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, чем гаджеты опасны для детского зрения

РИА Новости: использование гаджетов детьми приводит к близорукости.

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Длительное использование гаджетов детьми является причиной развития близорукости и приводит к нарушениям сна, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.

«При концентрации на экране частота морганий падает в два-три раза, слёзная плёнка испаряется, глаз пытается компенсировать сухость приливом крови к сосудам, что вызывает покраснение глаз… Экраны гаджетов находятся близко и статично, что вызывает хронический спазм цилиарных мышц, что является ключевым механизмом развития близорукости», — сказала она.

Кроме того, врач рассказала, почему стоит ограничивать детей в использовании гаджетов в вечернее время.

«Избыточное воздействие синего цвета, особенно в вечернее время, подавляет выработку мелатонина — гормона сна, приводя к нарушениям засыпания и качества сна», — добавила офтальмолог.