Врач рассказала, чем гаджеты опасны для детского зрения

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Длительное использование гаджетов детьми является причиной развития близорукости и приводит к нарушениям сна, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.
«При концентрации на экране частота морганий падает в два-три раза, слёзная плёнка испаряется, глаз пытается компенсировать сухость приливом крови к сосудам, что вызывает покраснение глаз… Экраны гаджетов находятся близко и статично, что вызывает хронический спазм цилиарных мышц, что является ключевым механизмом развития близорукости», — сказала она.
Кроме того, врач рассказала, почему стоит ограничивать детей в использовании гаджетов в вечернее время.
«Избыточное воздействие синего цвета, особенно в вечернее время, подавляет выработку мелатонина — гормона сна, приводя к нарушениям засыпания и качества сна», — добавила офтальмолог.