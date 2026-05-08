В ЕАО сельчанин устроил пожар после предписания убрать участок

В Еврейской автономной области житель села Лазарево едва не спалил соседей, пытаясь избавиться от сухой травы. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.
По данным спасателей, мужчине выдали предписание привести свой участок в порядок и убрать сухую растительность. Однако вместо вывоза травы он решил сжечь её прямо на территории.
Из-за сильного ветра огонь быстро вышел из-под контроля и начал распространяться в сторону жилых домов. Возникла угроза для соседних участков и построек, после чего на место пришлось вызывать пожарных.
В МЧС рассказали, что мужчина знал о действующем противопожарном режиме и запрете на использование открытого огня, но всё равно пошёл на риск. Возгорание оперативно потушили, а самому сельчанину теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей.