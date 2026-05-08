Президент США подтвердил продолжение режима прекращения огня с Ираном

США сделали заявление о режиме прекращения огня в конфликте против Ирана. По словам президента Дональда Трампа, режим прекращения огня между странами продолжает действовать, несмотря на удары американских ВС по Ирану. Его слова передает журналистка ABC News Рэйчел Скотт.
«Нет, перемирие продолжается, оно остается в силе», — написала она в соцсети Х.
При этом глава Белого дома назвал ответ США на атаки по эсминцам «легким тычком».
Кроме этого, Трамп заявил об отражении атаки Ирана на три эсминца США в Ормузском проливе.
В свою очередь США и Израиль нанесли совместный удар по базе Военно-морских сил Ирана в городе Минаб.
Однако хозяин Белого дома продолжает подталкивать Тегеран к заключению сделки — в противном случае Трамп намерен наносить более «жесткие удары».