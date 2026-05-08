Эксперт Ткачева: общительные люди живут дольше

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти. Об этом рассказала ТАСС директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.
«Действительно, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а “суперэйджеры” (пожилые люди с памятью на уровне гораздо более молодых) нередко отличаются высокой общительностью. В то же время хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти», — сказала Ткачева.
Она объяснила, что социальные связи полезны по нескольким причинам. Прежде всего это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок. Именно нехватка такого контакта чаще всего лежит в основе ощущения одиночества, которое само по себе является стрессом. А хронический стресс запускает воспалительные процессы в организме, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других болезней.
По словам эксперта, очень важна и практическая поддержка, то есть люди, на которых можно положиться в повседневной жизни и в сложных ситуациях. Оптимальным считается круг из нескольких близких людей, чтобы не зависеть от одного человека и при этом сохранять устойчивость.
Кроме того, социальные связи помогают формировать здоровые привычки, подчеркивает Ткачева. Совместные активности, прогулки, спорт, регулярные встречи повышают вероятность того, что человек будет заботиться о себе. Важно и внутреннее ощущение: когда отношения значимы, появляется дополнительная мотивация сохранять здоровье, чтобы оставаться частью этого круга.
«Наконец, общение само по себе является мощной когнитивной стимуляцией. Интересно, что для мозга полезны в том числе и разговоры с малознакомыми людьми. В таких ситуациях нам приходится точнее формулировать мысли, объяснять контекст, внимательнее слушать — все это активнее задействует когнитивные ресурсы. Даже короткий диалог в магазине или кафе может стать такой тренировкой», — отмечает Ткачева.
При этом она подчеркнула, что очень важно субъективное восприятие: если человек не чувствует себя одиноким, даже находясь в одиночестве, его организм не испытывает того же уровня стресса. Но это не повод полностью отказываться от общения. Впрочем, и слишком насыщенную социальную жизнь вести не обязательно. Несколько близких людей и умеренное, комфортное взаимодействие с окружающим миром уже принесут пользу.