Казахстанский теннисист отчаянно забрал победу на турнире ITF J500 в Германии

Как пишет sportarena.kz, в матче за четвертьфинал Нурланулы (7 ITF Juniors) сразился с представителем Латвии Рихардсом Нейманисом (50 ITF Juniors).
Двухчасовое противостояние закончилось победой казахстанца в двух сетах — 6:3, 7:6 (8:6).
Благодаря этому Нурланулы укрепил преимущество в личных встречах с латвийцем — 3:0.
Теперь за выход в полуфинал казахстанский теннисист поспорит с испанцем Тито Чавесом, который занимает 24-ю строчку в мировом юниорском рейтинге.
