Миронов предложил утвердить нагрудный знак "Участник восстановления Новороссии"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Граждане, участвующие в восстановлении Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, должны получать нагрудный знак «Участник восстановления Новороссии» и соответствующие меры поддержки. Письмо с предложением утвердить такой знак премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Текст есть в распоряжении ТАСС.
«Для привлечения специалистов предлагается утвердить нагрудный знак “Участник восстановления Новороссии”, как признание государством вклада гражданина в развитие новых регионов Российской Федерации, установив меры социальной поддержки», — говорится в документе.
Миронов напомнил, что сейчас ведется реализация программы социально-экономического развития новых регионов России, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина. «Речь идет не просто о восстановлении отдельных объектов, а об их комплексном развитии. Такой масштабный проект требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов», — добавил он.
Среди предлагаемых мер поддержки — внеочередное оказание медицинской помощи в рамках ОМС, первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение, а также предоставление ежегодной денежной выплаты.