Анна Семенович оценила свои шансы в политике

Певица и актриса Анна Семенович предполагает, что сможет стать хорошим политиком. О политической карьере она задумалась после того, как партия «Зелёные» предложила ей баллотироваться в кандидаты в депутаты Госдумы.
«Честно говоря, я пока думаю над этим… Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик», — сказала Семенович РИА Новости.
Певица не исключает, что примет предложение «Зелёных», она уже изучила программу партии. В то же время Семенович призналась, что пока не знает, как в таком случае у неё получится выделять хотя бы немного времени на личную жизнь.
Актриса предполагает, что может баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятии.
