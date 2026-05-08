Врач рассказала, как избежать тяжести после шашлыков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария.
«Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины — переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря», — сказала она.
«Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень», — добавила эксперт.
При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса — 200−300 грамм, при чувствительном ЖКТ — до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария.
Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику — ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше — теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение.
Нутрициолог отметила, что особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией), так как жирная пища может спровоцировать обострение. По разным оценкам, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах.