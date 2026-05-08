«Помогают там, где сложно проехать»: пожарные Красноярского края получили новые дроны

Новые беспилотники начнут использовать для мониторинга лесов уже в этом пожароопасном сезоне.

Лесопожарные подразделения Красноярского края получили 34 новых беспилотника для борьбы с огнем. Технику закупили по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Теперь на вооружении лесных пожарных региона находится 81 беспилотник. Новые аппараты оснащены тепловизорами. Они помогают быстрее находить очаги возгораний и точнее оценивать обстановку на месте пожара.

Дроны особенно важны на труднодоступных участках, куда сложно проехать из-за пересеченной местности. С их помощью специалисты могут осмотреть территорию с воздуха, обнаружить задымление и заранее определить подъездные пути для техники.

«Мы поднимаем беспилотник в небо в нескольких точках маршрута, где сложно проехать из-за пересеченной местности. В случае обнаружения очага задымления можно на расстоянии оценить ситуацию и наметить подъездные пути», — рассказал начальник Рыбинской лесопожарной станции Василий Гурьянов.

