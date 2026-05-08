Дмитрий Демешин рассказал о планах расширения программы «Молочная кухня»

Дмитрий Демешин обсудил развитие программы «Молочная кухня».

Источник: Комсомольская правда

В семейном центре «Зеркало» на улице Серышева губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил развитие программы «Молочная кухня». Глава региона сообщил, что в перспективе программа может быть распространена на всех беременных и кормящих женщин в крае. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сейчас программа действует для социально нуждающихся категорий граждан. «Я рассчитываю сделать её для всех беременных и кормящих женщин. Сейчас, правда, есть сложности. Нехватка коров в регионе сказывается, но мы над этим работаем. Заодно и поддержим местных производителей молочной продукции», — отметил Дмитрий Демешин. Также губернатор подтвердил планы по расширению сети торговых точек и ассортимента продукции в рамках программы.

Почта: red.habkp@phkp.ru