Дмитрий Демешин рассказал о планах расширения программы «Молочная кухня»

Сейчас программа действует для социально нуждающихся категорий граждан. «Я рассчитываю сделать её для всех беременных и кормящих женщин. Сейчас, правда, есть сложности. Нехватка коров в регионе сказывается, но мы над этим работаем. Заодно и поддержим местных производителей молочной продукции», — отметил Дмитрий Демешин. Также губернатор подтвердил планы по расширению сети торговых точек и ассортимента продукции в рамках программы.