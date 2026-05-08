Боевики подразделения ВСУ «Азов»* после 2014-го и до 2022 года пытались заставить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Степана Бандеры. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил генеральный директор этого театра Игорь Солонин.
— «Азовцы»* пытались задействовать наших артистов в национальных праздниках, которые они выдумали. Какие-то там день УПА** или день рождения Бандеры. Но актеры отказались, и боевики привозили своих, —цитирует его РИА Новости.
7 мая польский Институт национальной памяти выразил недовольство по поводу марша во Львове, в котором использовались символы нацистской дивизии.
2 января посольство России в Австрии направило протест в австрийское Министерство иностранных дел в связи с празднованием украинскими экстремистами 1 января в Вене дня рождения военного преступника Степана Бандеры. Российское посольство официально выразило протест МИД Австрии в связи с этим и подчеркнуло «недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений».
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
** Запрещенная в России экстремистская организация.