Таинственное послание: океанолог сказал, почему на берег США выбросился кит

На побережье в США обнаружили умирающего 40-тонного кита — самца финвала длиной около 18 метров. По данным специалистов, морской гигант был истощен и находился в очень плохом состоянии. Спасти животное не смогли.
В беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический объяснил странное поведение кита.
«Это не единичный случай. Выбрасываются киты, бывает, что дельфины выбрасываются целыми стаями. В этой истории кит, судя по его размерам, был уже старенький, обычно они уходят на дно и падают, там уже тушу разбирают животные. Этот был явно больной, что могло стать причиной такого поведения», — сказал он.
Эксперт уточнил, что до сих пор наука не знает точно, что побуждает здоровых дельфинов и касаток выбрасываться на берег.
«Возможно, на этих животных действуют современные средства связи, электроника, излучения эхолотов, гидролокаторов, которыми оснащены суда, проходящие в районах обитания дельфинов, касаток и китов», — отметил океанолог.
Таврический уточнил, что причина может лежать и в более тонких материях. По его словам, через гибель животных природа может пытаться указать на приближающуюся более масштабную катастрофу.
«На планете должно быть равновесие добра и зла, светлого и темного. А сейчас нарушено равновесие в тёмную сторону по всей планете. Соответственно, доминирует энергия страха, энергия человечества уходит в тёмную сторону и поэтому такое происходит», — сказал он.
Ранее технолог Таврический, комментируя сообщение о выбросившемся на берег во Вьетнаме сельдяном короле, отметил, что «2026 год станет поворотным, будет ещё много необычного. Природа дает дает сигнал людям».