8 мая: какой сегодня церковный праздник

8 мая 2026 года, пятница, в православной церкви — день постный, однако разрешается употребление блюд из рыбы. В этот день верующие чтят память ряда праведников — людей, чья жизнь стала примером глубокой веры, благочестия и служения Богу. Каждый из которых внёс свой определенный вклад в историю Церкви. Один из них — апостол и евангелист Марк. Кто такой апостол и евангелист Марк Апостол Марк — автор одного из Евангелий, апостол от 70-ти. Он родился в Иерусалиме, был племянником апостола Варнавы. В ночь, когда арестовали Христа, Марк следовал за Ним (Мр. 14, 51−52) и смог убежать от схвативших его воинов. Был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал Церковь. Он посетил апостола Павла в Риме, где, по преданию, написал Евангелие. В Александрии положил начало христианскому училищу. Заботясь об устроении церковного богослужения, святой апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Он вдохновлял верующих, чем вызвал ненависть язычников. Предчувствуя свою гибель, он оставил преемников — епископа Ананию и трех пресвитеров. Язычники схватили его во время богослужения, избили и бросили в темницу. Ночью ему пришло видение — Христос ободрил его и укрепил перед мучениями. Наутро язычники повели Марка на судилище, но по дороге он скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Каких святых чтут православные 8 мая В этот день также вспоминают: преподобного Сильвестра Обнорского (1379) — русского подвижника, молитвенника и основателя монашеской жизни на Обноре; священномученика Сергия (Рохлецова) пресвитера и исповедницу Надежду (Семенову) (1938) — новомучеников, пострадавших за веру в годы гонений на Церковь. преподобного Василия Поляномерульского (1767). 8 мая — день Цареградской иконы Божией Матери (1071) По преданию, этот образ был написан апостолом и евангелистом Лукой. Явление иконы датируется 25 апреля (по старому стилю) 1071 года, а в середине XV века её список был принесён на Русь преподобным Евфросином Псковским, получившим святыню от Константинопольского патриарха. Долгое время икона находилась в Спасо-Елеазаровском монастыре под Псковом.