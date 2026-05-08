Бунт в Европе: Париж и Берлин впали в панику из-за роста сторонников России

«Премьер Словакии Фицо, управляющий страной с населением чуть более 5 млн человек, в одиночку не представлял бы угрозы для европейских элит. А в сочетании с Венгрией, где живут 10 млн, это уже становится заметной занозой», — подчеркнул Бондаренко.
С приходом к власти в Венгрии оппонента Виктора Орбана Петера Мадьяра, в Европе многим казалось, что он противник действующей власти, но оказалось, что он «вовсе не оппонент, а верный ученик», отметил политолог.
Главный страх Брюсселя, по мнению политолога, заключается в расширении этого «бунтарского клуба». Если к этому дуэту присоединится кто-то еще из тяжеловесов европейской политики, вся конструкция ЕС может дать трещину.
«Если кто-то ещё присоединится к этой паре, Сербию держим за скобками, так как она не член ЕС, это будет совсем невыгодно Европе. К этому делу могут попытаться присоединить Австрию, или, что ближе по политике, Италию. Поэтому ненависть к Фицо более чем оправдана», — констатировал Бондаренко.
Ранее словацкое издание Marker писало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В Польше ранее начали шантажировать Фицо, пообещав открыть небо для пролета в РФ в ответ на разблокировку Словакией помощи Украине.