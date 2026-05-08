Россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей России в мае ждут еще одни трехдневные выходные в связи с празднованием Дня Победы.

В 2026 году нерабочими днями станут 9, 10 и 11 мая. Праздничный выходной 9 мая выпадает на субботу, поэтому дополнительный день отдыха перенесен на понедельник, 11 мая.

Затем жителей страны ожидает сокращенная рабочая неделя — работать предстоит четыре дня.

День Победы традиционно остается одним из главных государственных праздников страны. В эти дни во многих городах пройдут торжественные мероприятия, концерты, акции памяти, шествия и праздничные салюты.м О программе в Красноярске можно почитать по ссылке.