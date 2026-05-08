Субсидированные билеты «с рук» предложили россиянам мошенники

Покупка субсидированных билетов может обернуться россиянам потерей личных данных и средств в случае, если они приобретаются с рук. Подобные предложения распространяют мошенники в мессенджерах или социальных сетях, объясняя это изменившимися планами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Активизируются мошенники в преддверии сезона отпусков, подстраиваясь под повышенный спрос на путешествия и желание граждан сэкономить, — подчеркивает эксперт в беседе с РИА Новости. — Сценарий атаки с субсидированными билетами строится на доверии и срочности, а также на формировании у людей ощущения «выгодного шанса», который нужно не упустить.
Злоумышленники предлагают желающим переоформить субсидированный билет на нового пассажира, хотя в реальности это сделать невозможно, тем более через неизвестных людей в интернете. Аферисты как раз и строят на этом обман, запрашивая персональные данные, фото документов, требуя предоплаты или полную стоимость билета.
— После получения денег они прекращают связь и удаляют переписку, и в результате человек теряет не только средства, но и рискует столкнуться с дополнительными последствиями, если его персональные данные будут использованы в других мошеннических схемах.
Надежным способом защиты в этом случае является соблюдение правил цифровой гигиены — не передавать персональные данные и деньги третьим лицам и приобретать билеты только через официальные каналы авиакомпаний, в офисах.